Нужно сделать плагин на Cotonti

Плагин обеспечивает функционирование партнерской программы за счет использования реф-ссылок или "инвайтов". Происходит это следующим образом:

- При регистрации каждый пользователь получает свой уникальный "пригласительный" код, на базе которого формируется реф-ссылка

- Приглашенный пользователь может зарегистрироваться по реф-ссылке (с использованием cookies) или ввести инвайт вручную

- Дальнейшие действия приглашенного пользователя фиксируются системой, и при выполнении определенных действий (например, покупка товаров или оплата услуг) происходит начисление комиссии владельцу пригласительного кода-инвайта

- Нужно чтобы комиссию можно изменять в админке сайта и реферал получал пожизненно бонусы

- В любой момент пользователь может сформировать запрос на выплату ему партнерских начислений

Плагин обеспечивает сбор и ведение следующих статистических данных со стороны пользователя:

-​ Партнерские начисления (дата, номер заказа, сумма)

-​ Выплаты начислений (дата заявки, дата выплаты, выплаченная сумма)

Плагин обеспечивает сбор и ведение следующих статистических данных со стороны администратора:

- Приглашенные владельцем инвайта пользователи (дата регистрации, имя, количество и сумма покупок)

- Партнерские начисления владельцу инвайта

- Выплаты владельцу инвайта

И чтобы плагин работал c системой Interkassa.