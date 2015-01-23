Нужно сделать плагин на Cotonti

Доброго времени суток! Есть сайт - Styro.ru Нужно сделать формочку (под стиль сайта) с номером телефона, и чтобы этот номер был постоянно прикреплен к полосе прокрутки (справа). Форма будет представлять из себя рамочку, где будет 2 телефона в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Плагин обеспечивает функционирование партнерской программы за счет использования реф-ссылок или "инвайтов". Происходит это следующим образом:
- При регистрации каждый пользователь получает свой уникальный "пригласительный" код, на базе которого формируется реф-ссылка
- Приглашенный пользователь может зарегистрироваться по реф-ссылке (с использованием cookies) или ввести инвайт вручную
- Дальнейшие действия приглашенного пользователя фиксируются системой, и при выполнении определенных действий (например, покупка товаров или оплата услуг) происходит начисление комиссии владельцу пригласительного кода-инвайта
- Нужно чтобы комиссию можно изменять в админке сайта и реферал получал пожизненно бонусы
- В любой момент пользователь может сформировать запрос на выплату ему партнерских начислений
Плагин обеспечивает сбор и ведение следующих статистических данных со стороны пользователя:
- Партнерские начисления (дата, номер заказа, сумма)
- Выплаты начислений (дата заявки, дата выплаты, выплаченная сумма)
Плагин обеспечивает сбор и ведение следующих статистических данных со стороны администратора:
- Приглашенные владельцем инвайта пользователи (дата регистрации, имя, количество и сумма покупок)
- Партнерские начисления владельцу инвайта
- Выплаты владельцу инвайта
И чтобы плагин работал c системой Interkassa.
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