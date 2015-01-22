Посетителю поставить чужие куки

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка81 просмотр
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Ищу програмиста который ориентируется в браузерах, куки и подобных вещах.

Больше информации в приложении.

Готов дать дополнительные пояснения и ответить на ваши вопросы.

Или жду предложений по срокам и цене.

9 лет назад
paulhart
Пол 
42 годаЛатвия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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