Посетителю поставить чужие куки

Требуется PHP программист для небольших доработок на сайте. Оплата сдельная. Расчеты в гривне Опыт возможен небольшой — работа несложная. Сайт самописный на php Основное требование — ответственность, изчезновения на неделю с неоконченой работой недопустимы. ...
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Ищу програмиста который ориентируется в браузерах, куки и подобных вещах.
Больше информации в приложении.
Готов дать дополнительные пояснения и ответить на ваши вопросы.
Или жду предложений по срокам и цене.
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