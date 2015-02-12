Модуль для Prestashop (срочно)

В готовый магазин на Prestashop добавить модуль на Flash, позволяющий считать цену товара. Сам Flash модуль уже готов, нужно только прикрутить его к сайту. Вась подсчет уже осуществлен на уровне Flash и нужно только сохранять данные в базе заказов. Знания Flash вам не нужны, выходные данные будут представлены в удобном формате. Жду предложений, чтобы обсудить детали и бюджет. Работы не много, но нужен человек с хорошим опытом работы.