Небольшие правки на PHP сайте

Веб-программированиеЗакрыт21 заявка246 просмотров
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Требуется PHP программист для небольших доработок на сайте. Оплата сдельная. Расчеты в гривне

Опыт возможен небольшой — работа несложная.

Сайт самописный на php

Основное требование — ответственность, изчезновения на неделю с неоконченой работой недопустимы.

Желательно Украина

PHP
9 лет назад
absent2000
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
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