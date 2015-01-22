Работы на сайте на MODx Revolution

1) Внутренняя страница http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=41

Нужно чтобы страницы материалов (описания курсов) приобрели правильный вид как изначально планировалось.

Сейчас всё оформлено не должным образом.

На этой странице http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=56 приведен список курсов, которые нужно привести в правильный вид по шаблону "Внутренняя страница" т.е. вот такой вид http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=41

И настроить чтобы в будущем курсы оформлялись именно по этому шаблону.

2) Страница Каталоаг (списка) http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=30 видите вторая часть страницы сверстана по этому типу http://prntscr.com/5v5gok

Нужно теперь страницы где приводится список курсов привести к этому виду.

Это страницы:

1) http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=30

2) Нужно сделать страницу "Базовое обучение" по аналогии как сделано на старом сайте http://www.cbb.ru/index.php?option=com_training&view=blog&type=1&group=1&Itemid=12

Все курсы и семинары приведены здесь http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=56. Просто сейчас их нужно оформить по шаблону каталога.

3) По такой же схеме нужно сделать страницу "Семинары" по аналогии как сделано на старом сайте http://www.cbb.ru/index.php?option=com_training&view=blog&type=2&group=1&Itemid=13. Все курсы, которые здесь приведены есть здесь http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=56

4) http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=64 эта страница сделана по аналогии со страницей со старого сайта http://www.cbb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=2

Здесь нужно убрать http://prntscr.com/5v5xtl и http://prntscr.com/5v5y76 добавить две ссылки как здесь http://prntscr.com/5v5xzi на разделы "Базовое обучение" и "Семинары"

5) Страницу http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=281 привести в нормлаьный вид:

таблицу http://prntscr.com/5v6rmg сделать как на старом сайте http://www.cbb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=6 внизу http://prntscr.com/5v6rzv и добавить две ссылки как на старом сайте на список курсов "Базовое обучение" и "Семинары"

6) сделать страницу "Дистанционные программы" http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=241 по шаблону каталога со списком курсом, которые указаны здесь http://www.cbb.ru/index.php?option=com_training&view=blog&type=1&group=2&Itemid=9 . Ссылки на эти курсы находятся здесь http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=56

7) внизу страницы http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=12 оформить ссылки http://prntscr.com/5vi645 как здесь http://prntscr.com/5v6v9z (вебинары добавлять не нужно)

8) страницу http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=26 оформить списком с указанными здесь курсами

9) на странице http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=24 таблицу со списком базовых курсов сделать как здесь http://www.cbb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=6 а именно http://prntscr.com/5vi6qb и проставить оформлениенные ссылки на список всех программ (сделать такую страницу) и на семинары

10) Привести в нормальный вид страницу http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=285 сделать её более аккуратной

11) После того как сделаете страницу "Семинары" списком как описано выше нужно проставить на неё ссылку в выпадающем списке главного меню и на кнопку на главной странице внизу