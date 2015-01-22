Работы на сайте на MODx Revolution

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1) Внутренняя страница http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=41
Нужно чтобы страницы материалов (описания курсов) приобрели правильный вид как изначально планировалось.
Сейчас всё оформлено не должным образом.
На этой странице http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=56 приведен список курсов, которые нужно привести в правильный вид по шаблону "Внутренняя страница" т.е. вот такой вид http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=41
И настроить чтобы в будущем курсы оформлялись именно по этому шаблону.
2) Страница Каталоаг (списка) http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=30 видите вторая часть страницы сверстана по этому типу http://prntscr.com/5v5gok
Нужно теперь страницы где приводится список курсов привести к этому виду.
Это страницы:
1) http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=30
2) Нужно сделать страницу "Базовое обучение" по аналогии как сделано на старом сайте http://www.cbb.ru/index.php?option=com_training&view=blog&type=1&group=1&Itemid=12
Все курсы и семинары приведены здесь http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=56. Просто сейчас их нужно оформить по шаблону каталога.
3) По такой же схеме нужно сделать страницу "Семинары" по аналогии как сделано на старом сайте http://www.cbb.ru/index.php?option=com_training&view=blog&type=2&group=1&Itemid=13. Все курсы, которые здесь приведены есть здесь http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=56
4) http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=64 эта страница сделана по аналогии со страницей со старого сайта http://www.cbb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=2
Здесь нужно убрать http://prntscr.com/5v5xtl и http://prntscr.com/5v5y76 добавить две ссылки как здесь http://prntscr.com/5v5xzi на разделы "Базовое обучение" и "Семинары"
5) Страницу http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=281 привести в нормлаьный вид:
таблицу http://prntscr.com/5v6rmg сделать как на старом сайте http://www.cbb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=6 внизу http://prntscr.com/5v6rzv и добавить две ссылки как на старом сайте на список курсов "Базовое обучение" и "Семинары"
6) сделать страницу "Дистанционные программы" http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=241 по шаблону каталога со списком курсом, которые указаны здесь http://www.cbb.ru/index.php?option=com_training&view=blog&type=1&group=2&Itemid=9 . Ссылки на эти курсы находятся здесь http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=56
7) внизу страницы http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=12 оформить ссылки http://prntscr.com/5vi645 как здесь http://prntscr.com/5v6v9z (вебинары добавлять не нужно)
8) страницу http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=26 оформить списком с указанными здесь курсами
9) на странице http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=24 таблицу со списком базовых курсов сделать как здесь http://www.cbb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=6 а именно http://prntscr.com/5vi6qb и проставить оформлениенные ссылки на список всех программ (сделать такую страницу) и на семинары
10) Привести в нормальный вид страницу http://cbb2014.cbb.ru/index.php?id=285 сделать её более аккуратной
11) После того как сделаете страницу "Семинары" списком как описано выше нужно проставить на неё ссылку в выпадающем списке главного меню и на кнопку на главной странице внизу
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