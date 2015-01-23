Приветствую, Задача простая - интересует форма входа на сайт, по аналогии с эпл айди (логин/пасс+клавиатура), чтобы форма визуально была один в один как там. Кто готов справиться с такой задачей оставляйте контакты.
Нужно написать скрипт на POST и GET запросах для файлообменников!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать скрипт на POST и GET запросах для файлообменника http://k2s.cc и http://rapidgator.net
Работа скрипта: скрипт логиниться, заливает файл на файлообменник и получает ссылку на этот файл.
Пример скрипта обменника filepost :
{Var: DownloadLink=}
{Var: DownloadLink2=}
{Var: UploadLink=}
{Var: TempLink=}
{Method: =POST}
{QueryStd: email=_LOGIN_}
{QueryStd: password=_PASS_}
{QueryStd: recaptcha_response_field=}
{DoJob: =http://filepost.com/general/login_form/}
{Method: =GET}
{DoJob: =http://filepost.com/}
{Find: UploadLink=upload_url: '(.*?)'}
{Method: =POST}
{Referer: =http://filepost.com/files/upload/}
{QueryStd: SID=GetCookie(SID)}
{QueryStd: upload_folder_id=__FOLDERID__}
{QueryStd: Upload=Submit Query}
{QueryStd: Filename=__FILENAME__}
{QueryStd: upload_description=__DESCRIPTION__}
{File: =file}
{DoJob: =GetVar(UploadLink)}
{Find: TempLink="answer":"(.*?)"}
{Method: =GET}
{DoJob: =http://filepost.com/files/done/GetVar(TempLink)}
{Find: DownloadLink=id="down_link" class="inp_text" value="(.*?)"}
{SetVar: DownloadLink2=none}
EXIT_SCRIPT
Еще примеры для работы:
http://i64.fastpic.ru/big/2015/0116/38/b400a2141c53399cd2873ddca0337638.png
http://i64.fastpic.ru/big/2015/0116/ef/45f672c8523a1e6bb944f1c1c73317ef.png
Все делается в софте, fidler или HttpAnalyzerStdV7 ну или подобных.
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