Сделать форму с ном. телефона рядом с полосой прокрутки

Доброго времени суток!

Есть сайт - Styro.ru

Нужно сделать формочку (под стиль сайта) с номером телефона, и чтобы этот номер был постоянно прикреплен к полосе прокрутки (справа).

Форма будет представлять из себя рамочку, где будет 2 телефона в столбик:

+7 (926) 247-13-88

+7 (496) 577-54-95

и перед каждым номером зеленый значек телефона (он есть на сайте).