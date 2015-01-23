Нужно написать скрипт на POST и GET запросах для файлообменника http://k2s.cc и http://rapidgator.net Работа скрипта: скрипт логиниться, заливает файл на файлообменник и получает ссылку на этот файл. Пример скрипта обменника filepost : {Var: DownloadLink=} {Var: DownloadLink2=} {Var: UploadLink=} {Var: TempLink=} {Method: =POST} {QueryStd: ...
Сделать форму с ном. телефона рядом с полосой прокрутки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Есть сайт - Styro.ru
Нужно сделать формочку (под стиль сайта) с номером телефона, и чтобы этот номер был постоянно прикреплен к полосе прокрутки (справа).
Форма будет представлять из себя рамочку, где будет 2 телефона в столбик:
+7 (926) 247-13-88
+7 (496) 577-54-95
и перед каждым номером зеленый значек телефона (он есть на сайте).
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