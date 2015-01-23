Сделать форму с ном. телефона рядом с полосой прокрутки

Веб-программированиеЗавершен1 заявка94 просмотра
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Доброго времени суток!

Есть сайт - Styro.ru

Нужно сделать формочку (под стиль сайта) с номером телефона, и чтобы этот номер был постоянно прикреплен к полосе прокрутки (справа).

Форма будет представлять из себя рамочку, где будет 2 телефона в столбик:

+7 (926) 247-13-88

+7 (496) 577-54-95

и перед каждым номером зеленый значек телефона (он есть на сайте).

9 лет назад
WebAero
34 годаСША
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
MSerj
33 годаМолдова
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Все было сделано быстро и качественно, рекомендую! Буду обращаться еще.
Все прошло отлично, задание четкое, при наличии вопросов Дмитрий на связи. Рекомендую
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