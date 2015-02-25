Настроить VDS и перенести сайт

Веб-программированиеЗавершен6 заявок138 просмотров
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Есть сайт на dle 10.0 ( кинопортал ).

Куплен vds на сайте nic.ru.

Нужно настроить vds и перенести сайт на него + объяснить как пользоваться vds.

Какую операционку нужно поставить на vds? Сроки и стоимость?

9 лет назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$40
1 день
Спасибо за работу
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