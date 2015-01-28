Всплывающее окно на сайте

Есть сайт на ворд прессе. Нужно сделать так, чтобы посетителю, который зашел на него первый раз было показано всплывающее окно, внутри которого будет картинка, данная картинка является ссылкой на одну из страниц сайта (пример оформления можно увидеть в приложенном файле).

Пользователь может либо нажать на эту картинку (перейдя по ссылке) либо закрыть ее (крестиком в правом верхнем углу).

Если пользователь заходит с этого же компа в другой день, то он уже этой картинки не увидит.