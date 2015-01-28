Всплывающее окно на сайте

Веб-программированиеЗавершен4 заявки122 просмотра
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Есть сайт на ворд прессе. Нужно сделать так, чтобы посетителю, который зашел на него первый раз было показано всплывающее окно, внутри которого будет картинка, данная картинка является ссылкой на одну из страниц сайта (пример оформления можно увидеть в приложенном файле).

Пользователь может либо нажать на эту картинку (перейдя по ссылке) либо закрыть ее (крестиком в правом верхнем углу).

Если пользователь заходит с этого же компа в другой день, то он уже этой картинки не увидит.

9 лет назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AndreyBermas
Андрей 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Все было реализовано в соответствии с ТЗ. Все мои пожелания были откорректированы вовремя.
Александр задачу поставил понятно, оплатил работу вовремя, со связью проблем не было. Рекомендую к сотрудничеству.