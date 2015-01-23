Оптимизировать парсинг видео

Здравствуйте. Имеем сайт с хорошим трафиком. С каждым разом трафик растет, но тут появились проблемы с сервером. В какое-то время модуль, парсинга видео, забирает все оперативку, тем самым загружая apache . После загрузки apache происходит аварийное выключение/включение сервера. На днях, сайт может упасть раз 10, потеря посетителей.

Требуется программист для работы над парсингом, оптимизация модуля или же программист для консультации моего программиста.

Тех.поддержка выделенного сервера, говорит, что нужна оптимизация модуля.

Сайт на DLE , модуль в 2012 году покупался так же на DLE