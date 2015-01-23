Восстановить сайт из вебархива

Доброго времени суток! Есть сайт - Styro.ru Нужно сделать формочку (под стиль сайта) с номером телефона, и чтобы этот номер был постоянно прикреплен к полосе прокрутки (справа). Форма будет представлять из себя рамочку, где будет 2 телефона в ...