Парсер опр. данных с сайта в txt файл

Нужно написать не сложный парсер, который должен будет спарсить, определенные данные с сайта, со всех страниц в txt файл. Плюс чтобы мог работать отдельно по ссылке, ну например я ввожу ссылку на страницу с которой мне нужно выдернуть определенные данные и он их выдергивает. Более детально объясню уже потенциальному исполнителю.