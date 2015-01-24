Парсер опр. данных с сайта в txt файл

$30
Веб-программированиеЗавершен6 заявок223 просмотра
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Нужно написать не сложный парсер, который должен будет спарсить, определенные данные с сайта, со всех страниц в txt файл. Плюс чтобы мог работать отдельно по ссылке, ну например я ввожу ссылку на страницу с которой мне нужно выдернуть определенные данные и он их выдергивает. Более детально объясню уже потенциальному исполнителю.

9 лет назад
kkk-ns
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
alligatorus2
37 летКиргизия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$30
1 день
Благодарю, за работу все выполнено в соответствии с ТЗ. Парсер, гребет что нужно. :)
Приятно было иметь дело с таким заказчиком. Рекомендую.
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