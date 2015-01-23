Настроить систему оплаты на сайте

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есть сайт, если его можно назвать так http://csgorate.ru/
на него надо настроить оплату, киви и вебмани или лучше же воткнуть отдельно систему оплаты http://www.onpay.ru/
все это держится на платформе CS-Cart Multi-Vendor http://www.cs-cart.ru/
Меня интересует не только это.. а дальнейшее ведение этого сайта, так как менять там чувствую нужно многое..
нашел в нете инфу для тех кто с "этим" не сталкивался:
CS-cart – это многофункциональное программное обеспечение, разработанное на языке PHP и Smarty.
При развитии CS-cart также использовались:
JQuery, включая активное использование технологий Ajax
Smarty
XML
я не знаю сколько это стоит поэтому пожалуйста пишите сразу свой ценник и сроки
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