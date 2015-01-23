Настроить систему оплаты на сайте

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки104 просмотра
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есть сайт, если его можно назвать так http://csgorate.ru/

на него надо настроить оплату, киви и вебмани или лучше же воткнуть отдельно систему оплаты http://www.onpay.ru/

все это держится на платформе CS-Cart Multi-Vendor http://www.cs-cart.ru/

Меня интересует не только это.. а дальнейшее ведение этого сайта, так как менять там чувствую нужно многое..

нашел в нете инфу для тех кто с "этим" не сталкивался:

CS-cart – это многофункциональное программное обеспечение, разработанное на языке PHP и Smarty.

При развитии CS-cart также использовались:

JQuery, включая активное использование технологий Ajax

Smarty

XML

я не знаю сколько это стоит поэтому пожалуйста пишите сразу свой ценник и сроки

9 лет назад
mmsitnik
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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