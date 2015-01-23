Работа с Kohana 3.3

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки86 просмотров
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Добрый день!

Есть скрипт-cms, который написан на kohana 3.3.

Скрипт имеет ЛК админа, пользователя и т.д.

Задача - в ЛК админа запилить в шаблоне кнопку "проверки" обновления версии.

И соответственно написать этот модуль или класс, который будет обновлять систему по такой логике:

Где-то на репозитории ( я там понимаю просто поддомен на удаленном сайте http ) в оригинальном скрипте я допустим заменил где-то файл simple.php в структуре CMS. И в файле текстовом написал новую версию, отличную от версии "клиента-дочки" + произвел alter-table в базу и выложил файлик .sql

"клиент" ползет в панель администратора - тыкает "проверить обновление" - ему говорится, что обновление доступно и по кнопке "обновить" происходит обновление нужных файлов и базы.

Иными словами нужна система обновления.

Второе: К тому же скрипту написать след. вещь. Если пользователь в "клиенте" заходит в админку (допустим папка /admin/) то cms стучится на третий сервер ( ну допустим тот же сервер, что и с обновлениями выше) и сообщает след. информацию в базу с логгированием: ip адрес, дата, с какого домена происходило обращение и еще 1-2 параметров. Далее, если этого домена НЕТ в "центральной базе", то выключать клиентскую систему - cms блокируется. Надо продумать, как написать защиту, а не защиту "от дурака." Ведь не зря в иномарках, чтобы скрутить пробег энергонезависимые модули прячут в 7-8 мест.. ну Вы поняли. Соответственно и тот самый тумблер (а точнее его наличии ) в клиенте CMS сам клиент ТОЖЕ должен будет проверять. А если клиент не смог достучаться до сервера - то ничего не делать, но пойдет таймер, что если пройдут сутки и он опять не сможет достучаться - выключать сайт.

Иными словами система контроля доменов.

9 лет назад
sleepnow
Влад 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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