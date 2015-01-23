Настройка интернет-магазина на ShopScript5 + дизайн

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок146 просмотров
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Нужно настроить магазин на Shop Script 5 и создать к нему свой собственный дизайн.

Если вы умеете делать или одно или другое, а лучше и то и другое, пишите, все обсудим.

9 лет назад
mmsitnik
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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