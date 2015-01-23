Необходимо создать раздел автосалона с использование API maxposter. В приложении есть инструкция к проведению всех необходимых работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хотим переделать наш сайт serp.ua
За основу хотим взять шаблон:
http://themeforest.net/item/seo-wp-social-media-and-digital-marketing-agency/8012838?WT.oss_phrase=agency&WT.oss_rank=14&WT.z_author=lumbermandesigns&WT.trending=trending&WT.ac=search_list
Сколько будет стоить работа?
Может у вас на примете есть похожие шаблоны?
Оплата исключительно через Приват.
Подчеркиваю для людей из России и Белоруссии которые часто не обращают на это внимание.
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