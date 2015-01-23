Переделать наш сайт

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок124 просмотра
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Хотим переделать наш сайт serp.ua

За основу хотим взять шаблон:

http://themeforest.net/item/seo-wp-social-media-and-digital-marketing-agency/8012838?WT.oss_phrase=agency&WT.oss_rank=14&WT.z_author=lumbermandesigns&WT.trending=trending&WT.ac=search_list

Сколько будет стоить работа?

Может у вас на примете есть похожие шаблоны?

Оплата исключительно через Приват.

Подчеркиваю для людей из России и Белоруссии которые часто не обращают на это внимание.

9 лет назад
vladkiev
Влад 
50 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв