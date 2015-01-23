Приём оплаты

есть сайт, если его можно назвать так http://csgorate.ru/ на него надо настроить оплату, киви и вебмани или лучше же воткнуть отдельно систему оплаты http://www.onpay.ru/ все это держится на платформе CS-Cart Multi-Vendor http://www.cs-cart.ru/ Меня интересует не только это.. ...