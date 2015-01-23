Cайт недвижимости (PHP. Yii)

Необходимо внести 4-5 правок в сайт недвижимости на Yii framework. (тз в приложении)

Наши ожидания от навыков и опыта фрилансера:

- иметь в портфолио уже работающие проекты на Yii (желательно магазины или порталы)

- опыт работы PHP программистом от 2х лет

- на хорошем уровне владеть PHP, MySQL, Yii, JS – от 2х лет

- знать принципы ООП

- уметь разбираться в чужом коде

По организации работы:

- высокий уровень ответственности и самоорганизованности, готовность доводить проект до конца.

- большой плюс – возможность работать днем, быть на связи в скайпе

В заявке присылайте, пожалуйста, ссылки на разработанные Вами проекты на Yii и краткое резюме – описание навыков и опыта работы. Примерный бюджет, если возможно

Спасибо!