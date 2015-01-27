Настроить 301 редиректы

Веб-программированиеЗавершен1 заявка117 просмотров
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Задание по сео рекомендациям. Настроить 301 редиректы со страниц вида http://cosmozar.ru/page/2/Prazdniki_i_korporativi и http://cosmozar.ru/page/2/Prazdniki_i_korporativi/ на основные http://cosmozar.ru/page/2/Prazdniki_i_korporativi.html

Сайт сделан на Framework.

9 лет назад
onetopru
Андрей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
WebExStudio
Иван 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена в срок, результатом доволен.
Отличный заказчик. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
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