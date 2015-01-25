Настройка меню в WP

Веб-программированиеЗавершен5 заявок117 просмотров
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Блог на WP http://one-top.ru/blog/ там меню по категориям сделано так как раскрывающийся список. Надо отменить эту функцию. То есть надо чтобы были раскрыты все рубрики, как обычно в WP.

9 лет назад
onetopru
Андрей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Aferuk
Сергей 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$8
1 день
Работа была выполнена в кротчайшие сроки. Результатом доволен.
Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
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