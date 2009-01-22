SpaYk

Евгений SpaYk

 
41 годКазахстан/Астана
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Программирование - это состояние души, образ мысли и стиль мышления.
Более ~7ти лет практикую WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ ~ php + perl + java + xml + html + css

Разрабатываю =

+ Системы администрирования (CMS)

+ Дорабатываю и конфигурирую платные, бесплатные – Bitrix, Webasyst, Wordpress и т.д ~

Интегрирую =

+ Дизайн

+ Модули

+ Плагины

+ Платёжные системы

Исправления =

+ Ошибок, правок нерадивых

программистов, багов, глюков, и прочего ~

p.s Работаю БЕЗ предоплат, авансов. Оплата по факту исполнения проекта, посредством электронных, валютных средств.

PHPWordPressHTMLCSSPerlJavaWebasyst
Отзывы заказчиков
web-symmetria
Надежда 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Доработка мелкая Битрикс
Отличная работа! Хороший программист. Все в срок и вовремя
Весьма доволен сотрудничеством – отличная коммуникация.
Ответный отзыв
motoshkola
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Убрать отступ слева / Joomla
Толковый исполнитель, порылся 5-10 минут в коде, сказал что куда и зачем менять, результат не заставил себя ждать. Очень эффектно сработано! Спасибо.
Отличный работодатель, задачу ставит грамотно, чётко знает что хочет получить в итоге. Всем рекомендую для сотрудничества =)
Ответный отзыв
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
124 отзыва(-3)
$3
10 баллов
15 лет назад
Поправить стили
Оперативно помогли с решение задачи, советую. Ещё раз спасибо.
Позитивный чел.овек, рекомендую)
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
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