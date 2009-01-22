Программирование - это состояние души, образ мысли и стиль мышления.
Более ~7ти лет практикую WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ ~ php + perl + java + xml + html + css
Разрабатываю =
+ Системы администрирования (CMS)
+ Дорабатываю и конфигурирую платные, бесплатные – Bitrix, Webasyst, Wordpress и т.д ~
Интегрирую =
+ Дизайн
+ Модули
+ Плагины
+ Платёжные системы
Исправления =
+ Ошибок, правок
нерадивых
программистов, багов, глюков, и прочего ~
p.s Работаю БЕЗ предоплат, авансов. Оплата по факту исполнения проекта, посредством электронных, валютных средств.
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 лет назад
Отличная работа! Хороший программист. Все в срок и вовремя
Ответный отзыв
Весьма доволен сотрудничеством – отличная коммуникация.
$10
10 баллов
15 лет назад
Толковый исполнитель, порылся 5-10 минут в коде, сказал что куда и зачем менять, результат не заставил себя ждать. Очень эффектно сработано! Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный работодатель, задачу ставит грамотно, чётко знает что хочет получить в итоге. Всем рекомендую для сотрудничества =)
$3
10 баллов
15 лет назад
Оперативно помогли с решение задачи, советую. Ещё раз спасибо.
Ответный отзыв
Позитивный чел.овек, рекомендую)
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#928