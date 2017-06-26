Перевод сайта Агробазар.ру с русского на турецкий

Тематика: Объявления о купле-продаже овощей, фруктов, ягод и зелени в России и других странах

Языковая пара: Русский - Турецкий.

Требуемое программное обеспечение: на ваш выбор. Потребуется интернет для работы с веб-интерфейсом нашего словаря. Либо можем выгрузить фразы в таблицу Excel, файл Word.

Для связи: пишите здесь или почта [email protected]

Выбран будет исполнитель, у которого будет наилучшее соотношения опыта-качества-цены.

Предпочтителен носитель турецкого языка.

В качестве примера взяли главную страницу сайта. В ТЗ вордовский файл, в котором собран текст с главной страницы. Оплата по договоренности.

Заранее спасибо за отклик!