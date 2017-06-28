Перевод с китайского на русский

ПереводыЗавершен5 заявок460 просмотров
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Требуется перевести данные с карты на русский язык (кроме даты рождения, там все понятно), а имя и фамилию написать латиницей.

6 лет назад
Innox
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AndNirkov
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
15 дней назад
6 лет назад
$3
1 день
Перевод выполнен быстро, спасибо за работу, рекомендую к сотрудничеству.
Честный и отзывчивый заказчик. Оплата в полной мере.
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