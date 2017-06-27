Перевод с русского на Румынский

ПереводыЗакрыт8 заявок310 просмотров
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Добрый день!

Необходимо перевести текст объемом 3-5к с русского на румынский язык.

Тематика текста "Здровье и красота"

Сроки - 1-2дня

Оплата - достойнкая

Бонус - Крутой Отзыв

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6 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)