Перевод с русского или английского на грузинский

ПереводыЗакрыт11 заявок531 просмотр
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Есть текст о праве, объемом в одну страницу - 450 слов (2500 збп). Нужно перевести на грузинский

Исходный язык: английский и русский.

Что жду от вас: указания стоимости, сроков, языковой пары анг-груз или рус-груз, ссылки на примеры ваших переводов

6 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад