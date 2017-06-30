Перевод с русского или английского на грузинский

Есть текст о праве, объемом в одну страницу - 450 слов (2500 збп). Нужно перевести на грузинский

Исходный язык: английский и русский.

Что жду от вас: указания стоимости, сроков, языковой пары анг-груз или рус-груз, ссылки на примеры ваших переводов