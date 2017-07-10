Написание Meta Descriptions на Английском языке

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Написание Meta Descriptions на Английском языке

16 штук

каждый description лимит 159 символов (нужно в пределах 135-159)

6 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
ga_leroy
Анна 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
38 отзывов(-1)
6 лет назад
$6
1 день
Хорошая и быстрая работа!
Сотрудничеством с Сергеем более чем довольна! Четкая постановка задачи, ответы на все возникающие вопросы и бонус к оплате за хорошую работу, что очень приятно! Буду рада дальнейшему сотрудничеству! Рекомендую как отличного заказчика.