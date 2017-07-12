Перевод с версткой под оригинал (англ - русский).

ПереводыЗавершен5 заявок201 просмотр
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Файл в PDF, тексты, картинки и таблицы.Необходимо перевести с английского и сверстать перевод с сохранением

первоначальной верстки в Word 2007. Документ в нескольких языковых версиях, но

Вы верстаете только на русском. Количество знаков определим по факту окончания

работы. В Вашем предложении должны фигурировать: сведения о Вашей квалификации,

цена за стр. 1800 знаков с пробелами, срок и ссылки на примеры работ с

версткой. Статус заявки «окончательная». 

1.Максимальная ставка 4,0 USD за 1800. Если Ваша ставка выше или Вы не умеете

оформлять документы "под оригинал", пожалуйста, не участвуйте. 

2.Обязательно ознакомьтесь с разделом "Оплата" у меня в профиле. 

3. Еслимы с Вами работали на проектах по переводам, пожалуйста, указывайте что и когда

Вы переводили.

6 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dunkanidaho
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$26
1 день
Перевод выполнен на отлично. Грамотный технический язык, качественная верстка.
Заказ оплачен в срок, никаких проблем не возникало. Было приятно посотрудничать.