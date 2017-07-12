Перевод с версткой под оригинал (англ - русский).

Файл в PDF, тексты, картинки и таблицы.Необходимо перевести с английского и сверстать перевод с сохранением

первоначальной верстки в Word 2007. Документ в нескольких языковых версиях, но

Вы верстаете только на русском. Количество знаков определим по факту окончания

работы. В Вашем предложении должны фигурировать: сведения о Вашей квалификации,

цена за стр. 1800 знаков с пробелами, срок и ссылки на примеры работ с

версткой. Статус заявки «окончательная».

1.Максимальная ставка 4,0 USD за 1800. Если Ваша ставка выше или Вы не умеете

оформлять документы "под оригинал", пожалуйста, не участвуйте.

2.Обязательно ознакомьтесь с разделом "Оплата" у меня в профиле.

3. Еслимы с Вами работали на проектах по переводам, пожалуйста, указывайте что и когда

Вы переводили.