Перевод на испанский, французский, португальский

ПереводыЗакрыт13 заявок229 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно перевести поэтапно сайт на разные языки. И в дальнейшем нужна будет постоянная

поддержка в виде перевода новых статей.

Если вы можете перевести только на 1 какой-то язык, вы нам также подходите!

- испанский

- французский

- португалский

Сайт посвящен компьютерной тематике: сети, IP адреса, Интернет, программы

Ищем переводчиков со знанием технического языка.

Объем перевода – около 50 статей с количеством символов от 1 000 до 12 000

Сразу указывайте на какие языки можете перевести.

И стоимость за 1000 знаков без пробелов.

По времени – в течение 2 недель.

6 лет назад
safeway
Денис 
42 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Перевод текстов (англ.-рус.)

    $15

    Нужен перевод текстов с англ. на рус. Простыни везде сокращаем, весь текст под сайт официального представителя в РФ (https://goo.gl/waJ345). Нужен качественный читабельный текст на выходе для каждого раздела.[list=1][*]Переводим [url=http://www.age-stop.com/category-s/1828.htm]http://www.age-stop.com/category-s/1828.htm[/url] , это в раздел "о производителе" пойдет [*]Сокращаем ...

    Переводы33 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод с версткой под оригинал (англ - русский).

    Файл в PDF, тексты, картинки и таблицы.Необходимо перевести с английского и сверстать перевод с сохранением первоначальной верстки в Word 2007. Документ в нескольких языковых версиях, но Вы верстаете только на русском. Количество знаков определим по факту окончания работы. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевод с русского или английского на грузинский

    Есть текст о праве, объемом в одну страницу - 450 слов (2500 збп). Нужно перевести на грузинский Исходный язык: английский и русский. Что жду от вас: указания стоимости, сроков, языковой пары анг-груз или рус-груз, ссылки на примеры ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод статьи 8к+

    $12

    Нужно перевести статью с русского на английский понятным, человеческим языком (желательно чисто американский диалект и слэнг). Тема: маркетинг  В статье 8 тыс збп (плюс минус 300 збп). Строго до 4.07 17:00

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевод статьи 10к+

    $15

    Нужно перевести статью с русского на английский понятным, человеческим языком (желательно чисто американский диалект и слэнг). Тема: маркетинг В статье 10 тыс збп (плюс минус 300 збп). Строго до 4.07 15:00

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад