Перевести сайт на английский язык

Написание Meta Descriptions на Английском языке 16 штук каждый description лимит 159 символов (нужно в пределах 135-159)
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