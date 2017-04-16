Перевод сайта на китайский, арабский, хинди

Нужно перевести поэтапно сайт на разные языки. И в дальнейшем нужна будет постоянная поддержка в виде перевода новых статей.

Если вы можете перевести только на 1 какой-то язык, вы нам также подходите!

- китайский

- арабский

- хинди

Сайт посвящен компьютерной тематике: сети, IP адреса, Интернет, программы

Ищем переводчиков со знанием технического языка.

Объем перевода – около 50 статей с количеством символов от 1 000 до 12 000

Сразу указывайте на какие языки можете перевести.

И стоимость за 1000 знаков без пробелов.

По времени – в течение 2 недель.