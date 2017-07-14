Нужен перевод английского на русский

Требуется технический перевод с английского на русский на акустическую тематику. Файл 7 страниц, примерно 30,5 тысяч знаков без пробелов и 36 тысяч с пробелами. Сроки - до понедельника. Форматирование оставить такое же как в исходном файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести 2 документа интернет/юридической тематики на правильный, человеческий русский:
Privacy Info и Terms and Conditions, в сумме 34,5к знаков.
Предлагайте бюджет и сроки, пожалуйста.
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