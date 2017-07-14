Нужен перевод английского на русский

$40
ПереводыЗавершен28 заявок337 просмотров
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Нужно перевести 2 документа интернет/юридической тематики на правильный, человеческий русский:

Privacy Info и Terms and Conditions, в сумме 34,5к знаков.

Предлагайте бюджет и сроки, пожалуйста.

6 лет назад
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
marina_yosipenko
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 лет назад
$40
4 дня
Спасибо за перевод, всё хорошо и в срок.
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