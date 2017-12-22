Технический перевод с английского на русский

ПереводыЗавершен16 заявок304 просмотра
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Требуется технический перевод с английского на русский на акустическую тематику. Файл 7 страниц, примерно 30,5 тысяч знаков без пробелов и 36 тысяч с пробелами. Сроки - до понедельника. Форматирование оставить такое же как в исходном файле.

6 лет назад
abse
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ga_leroy
Анна 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
38 отзывов(-1)
6 лет назад
$45
5 дней
Все качественно и в срок сделано.
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