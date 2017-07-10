Переводчик на постоянной основе на развлекательный сайт

Требуется технический перевод с английского на русский на акустическую тематику. Файл 7 страниц, примерно 30,5 тысяч знаков без пробелов и 36 тысяч с пробелами. Сроки - до понедельника. Форматирование оставить такое же как в исходном файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Ищу талантливую девушку-переводчицу для перевода статей на постоянной основе. От 25 лет на развлекательный вирусный сайт. Для нее печатать тексты даются легко и быстро, схватывает на лету.
Что от вас требуется:
1) Знание английского языка и умение переводить/рерайтить на русский язык статьи.
2) Опыт. Опыт работы переводчиком/копирайтером/рерайтером или журналистом. Если есть профиль на бирже копирайтеров – это плюс.
3) Обучаемость, шустрость, умение гуглить, работать с фото (изменить размеры, наложить одну картинку на другую и т.п), быть онлайн (не пропадать).
План работы:
1) Искать вирусные новости на английском языке (делается с помощью одного сервиса – ничего сложного).
2) Переводите статью. В день необходимо переводить 8 статей. Публикуете запись на сайт (сайт работает на Wordpress).
Примеры статей:
а) http://www.boredpanda.com/fluffy-dog-chowchow-puffie-the-chow/
б) http://www.boredpanda.com/police-officer-room-13-year-old-boy-cameron-simmons
в) http://www.ntd.tv/inspiring/life/loving-grandfather-cares-for-17-year-old-bedridden-and-emaciated-grandson-from-birth-to-death.html
г) http://www.ntd.tv/inspiring/life/worlds-smallest-moms-pregnancy-could-crush-her-lungs-and-heart-but-now-a-proud-mom-of-3.html
Необязательное:
1) Образование. Предпочтительно журналистское или филологическое.
Оплата 40 руб за 1 тыс зн без пробела. Раз в неделю. Работа на постоянной основе.
График: С пон - Пят по 8 статей переводов. Суб и Воск - выходной.
Если вас заинтересовало мое предложение, оставляйте свою заявку.
Прикрепляю word документ с вопросами и тестовым заданием.
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