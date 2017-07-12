Перевод текстов ИТ (безопасность) EN >> RU

ПереводыЗавершен17 заявок260 просмотров
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Необходим качественный перевод текстов (футер и хедер переводить не нужно):

https://www.yubico.com/products/yubikey-hardware/

https://www.yubico.com/products/yubikey-hardware/fido-u2f-security-key/

https://www.yubico.com/products/yubikey-hardware/yubikey4/

https://www.yubico.com/products/yubikey-hardware/yubikey-neo/

https://www.yubico.com/products/yubihsm/

6 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Anastasiia25
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$32
2 дня
Все отлично
Могу рекомендовать Андрея как ответственного заказчика!
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