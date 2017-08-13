Ratus1

Сергей Иванов Ratus1

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
kxaritonovvw
Алексей 
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
32 отзыва(-1)
$120
10 баллов
5 лет назад
Создать прототип сайта и его структуры
Сергей - отличный заказчик. Все обязательства были выполнены в срок. Постановка задачи грамотная и понятная. Коммуникация на высшем уровне, если возникали какие-то вопросы - ответы получал мгновенно, несмотря на большую разницу во времени. Однозначно рекомендую! Спасибо за сотрудничество, Сергей!
Алексей, выполнил задачу четко и оперативно! Вопросы, возникающие в ходе работы, решались должным образом. Результат выполненного проекта порадовал, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Ustinov_web
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Создание PSD макета лэндинга
Спасибо Сергею за интересный проект и оперативную оплату) Сработались без проблем, рекомендую.
Сделано все четко быстро и качественно. Профессиональный подход, внимание к деталям. Рекомендую однозначно!!!
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