Необходимо создать прототип сайта и его структуры. Тематика: уборка квартир под ключ! Требоваия: 1)Не Лэндинг. 2)Придерживаться UX дизайна. 2)Использовать "хлебные крошки" . 1) Четкость, ясность, простота и последовательность блоков. 2) Преимущества и выгоды для клиента, обратившегося в клининговую компанию.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо произвести аудит структуры сайта, анализ содержания сайта, сформировать семантическое ядро, выполнить СЕО продвижение сайта. Сайт по ремонту квартир, см ссылку https://yadi.sk/i/6OQFN06MVuBZmgОтВас необходима качественная работа СЕО мастера с указанием развернутого плана выполнения работ с указанием планируемого результата. Все вопросы ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо произвести аудит сайта по загородному строительству и составить семантическое ядро с указанием ключевых слов для каждой страницы сайта. Предложить варианты продвижения.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать адаптивный прототип лэндинга "Ремонт квартир под ключ".Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать адаптивный PSD макет лэндинга "Ремонт под ключ"(тематика: ремонт квартир, загородных домов, офисов, административных помещений).Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо произвести анализ сайта, ссылка на сайт https://yadi.sk/i/hLaF4Oer3LHnuD, выполнить перечень SEO мероприятий и увеличить посещаемость сайта по загородному строительству, сайт выполнен на Modx revolution.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать фотогалерею сайта, согласно Техзаданию https://yadi.sk/d/OKJAnkUx3L3UpNВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад