Сергей - отличный заказчик. Все обязательства были выполнены в срок. Постановка задачи грамотная и понятная. Коммуникация на высшем уровне, если возникали какие-то вопросы - ответы получал мгновенно, несмотря на большую разницу во времени. Однозначно рекомендую! Спасибо за сотрудничество, Сергей!