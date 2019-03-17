СЕО оптимизация и продвижение сайта

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок217 просмотров
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Необходимо произвести аудит структуры сайта, анализ содержания сайта, сформировать

семантическое ядро, выполнить СЕО продвижение сайта. Сайт по ремонту квартир,

см ссылку https://yadi.sk/i/6OQFN06MVuBZmgОтВас необходима качественная работа СЕО мастера с указанием развернутого плана

выполнения работ с указанием планируемого результата. Все вопросы и предложения просьба отправлять вличку.

5 лет назад
Ratus1
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад