Нужно продвинуть видеоролик Youtube

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок152 просмотра
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Есть видеоролик, готов к заливке. Тематика - строительство.

Хотелось бы хорошее продвижение, просто тупая накрутка пока не интересует.

С вас - план продвижения, убедить, что не китайская биржа накруток будет. 

И обсудим.

5 лет назад
wdvs
45 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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