Оформление и продвижение вк группы

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок388 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен редактор ВК группы

ВК группа предназначена для формирования сообщества пользователей веб приложения.Это сервис краудсорсинговой доставки еды из небольших магазинов, кулинарий и стритфуда. Необходимо уточнить целевую аудиторию проекта, подобрать набор эффективного контента в социальных сетях и рекламные возможности привлечения подписчиков и пользователей. https://belka.market - каталоги еды и веб приложение. https://vk.com/belkamarket - место для вк сообщества.

4 года назад
Sergei_Moroshkin
Сергей 
51 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад