Настройка Facebook Instant Articles

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки154 просмотра
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Настройка Facebook Instant Articles. 

Делаю всё по инструкции, но уже на втором этапе проблема. 

Просто надо настроить и отправить 10 публикаций на модерацию

5 лет назад
guest_14857050326401
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад