Специалист по маркетингу,смм развитие нового продукта через интерентет

$3000
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок185 просмотров
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Приветствую. Нужен специалист, который сможет разработать оптимальную стратегию развития продукта.  

Мы команда разработчиков, которая сделал продукт, но не достаточно компетентны, что бы правильно разработать стратегию развития. 

Вот полное описание что есть и что нужно:

https://docs.google.com/document/d/11K_YAMvFtBsvS0062iNEWCvLASuuR3z1Nv-xBSJHi78/edit

5 лет назад
voimix
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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