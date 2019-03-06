Привлечение целевой аудитории в группу ВК

Добрый день, коллеги!

Необходим грамотный, профессиональный (во избежании санкций со стороны администрации соц сети) инвайт целевой аудитории в группу в ВК. Тематика группы "Авто и мото". Таргетинг: Крым, 16+. Работа рассчитана на длительный срок + позже будут подобные проекты. Объем +- 100 подписчиков в день (чтобы не наглеть). Так же готов рассмотреть другие методы привлечения ЦА. В заявках указывайте стоимость вашей работы и свои предложения, если таковые имеются) Предпочтение отдам исполнителю с большим рейтингом и наименьшей ценой.