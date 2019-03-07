Сделать 3 креатива для Instagram

Ниша: Микроблейдинг бровей

Форматы:

· Инста лента (Размеры 1080х1080 или 1080x1350);

Основные требования:

1. Сочная,яркая, ассоциативная с услугой картинка, которая несет косвенную или прямую

эмоцию от услуги или показывает её результат.

2. Креатив должен содержать минимум 2 пункта из 4:

1) Креатив должен передать человеку эмоцию от услуги;

2) Или же показать результат;

3) Или же показать боль – решение;

4) Или же показать очень качественные отфотошопленные фото результата услуги

3. Текст на картинке и сама картинка должна дать понять «Что будет дальше» после нажатия

на баннер (Переход на сайт https://clck.ru/FKaJm)

4. Картинка не загружена текстом. Он должен составлять не больше 20% от размера баннера

5. Рекламный месседж: «Микроблейдинг бровей руками профессионала»

6. Текст легко читается. Он не наложен просто на картинку, под ним всегда есть плашка.

7. Текст на картинке написан либо черным по светлому фону, либо белым по темному фону. Не используем желтых и красных символов

Фотографии для использования приложены

Один креатив необходимо сделать с фотографией женщины (фото в приложении)