Facebook чатбот для Амазона

Здравствуйте!

Ищу человека с опытом создания Фейсбук чатботов для Амазона и рекламных кампаний на Фейсбук.

Необходимо настроить воронку для получения отзывов для товара на Амазоне от реальных покупателей, а также попутно продвигать данный товар по определенным ключам в поиске Амазона.

От вас требуется настроить все этапы воронки:

1) Рекламную кампанию в ФБ (баннеры, тексты, таргетинг).

2) Настройка бота (все итерации по дням).

Пожалуйста, пишите цену за весь проект. Рассматриваю только заявки с примерами реальных кейсов.