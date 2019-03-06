Facebook чатбот для Амазона

Добрый день, коллеги! Необходим грамотный, профессиональный (во избежании санкций со стороны администрации соц сети) инвайт целевой аудитории в группу в ВК. Тематика группы "Авто и мото". Таргетинг: Крым, 16+. Работа рассчитана на длительный срок + позже ...
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Здравствуйте!
Ищу человека с опытом создания Фейсбук чатботов для Амазона и рекламных кампаний на Фейсбук.
Необходимо настроить воронку для получения отзывов для товара на Амазоне от реальных покупателей, а также попутно продвигать данный товар по определенным ключам в поиске Амазона.
От вас требуется настроить все этапы воронки:
1) Рекламную кампанию в ФБ (баннеры, тексты, таргетинг).
2) Настройка бота (все итерации по дням).
Пожалуйста, пишите цену за весь проект. Рассматриваю только заявки с примерами реальных кейсов.
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