Нужно много ссылок с хороших Twitter аккаунтов

Здравствуйте! Ищу человека с опытом создания Фейсбук чатботов для Амазона и рекламных кампаний на Фейсбук. Необходимо настроить воронку для получения отзывов для товара на Амазоне от реальных покупателей, а также попутно продвигать данный товар по определенным ключам ...