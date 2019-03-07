Привлечение ЦА в группу ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок177 просмотров
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Здравствуйте!Необходим грамотный, профессиональный (во избежании санкций со стороны администрации соц сети) инвайт целевой аудитории в группу в ВК https://vk.com/whisperspace.   Так же готов рассмотреть другие методы привлечения ЦА. Основной упор - чтобы покупали мои услуги что представлены в группе. В заявках указывайте стоимость вашей работы и свои предложения, если таковые имеются) Предпочтение отдам исполнителю с большим рейтингом и наименьшей ценой. 

5 лет назад
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
14 дней назад