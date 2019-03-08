Консультация по массфоловингу инстаграм

0. Настроить аккаунт. 1. Подобрать 2 аудитории: жилая и коммерческая недвижимость 2. Настроить код счетчика и цели. 3. Создать 3 группы объявлений для поиска новой аудитории: квартиры, дома, коммерческая. 4. Создать ретаргетинг и look-alike. [b] Оплата через безопасный платеж[/b]
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Требуется платная консультация по парсингу баз для инстаграма и загрузки их в сервисы для массфоловинга. Начните ответ с фразы "консультация", укажите вашу экспертность и стоимость консультации
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