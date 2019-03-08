Консультация по массфоловингу инстаграм

Приветствую. Нужен специалист, который сможет разработать оптимальную стратегию развития продукта. Мы команда разработчиков, которая сделал продукт, но не достаточно компетентны, что бы правильно разработать стратегию развития. Вот полное описание что есть и что нужно: https://docs.google.com/document/d/11K_YAMvFtBsvS0062iNEWCvLASuuR3z1Nv-xBSJHi78/edit