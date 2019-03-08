Реклама в FB для недвижимости на новом аккаунте

$50
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок194 просмотра
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0. Настроить аккаунт.

1. Подобрать 2 аудитории: жилая и коммерческая недвижимость

2. Настроить код счетчика и цели.

3. Создать 3 группы объявлений для поиска новой аудитории: квартиры, дома, коммерческая.

4. Создать ретаргетинг и look-alike. 

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5 лет назад
AnnaLivshits
Анна Лившиц 
33 годаИзраиль
6 лет в сервисе
Была
2 года назад