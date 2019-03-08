Аккаунт агента недвижимости. Необходимо оформить аккаунт, и сделать пул постов. Или хотя бы для старта контент план написать и под них подбивать. Также запустить таргет.
Нужно оформить аккаунт. И подобрать 20 тематических постов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Инста. Страница Агента по недвижимости. По желанию, могу отдать на ведение.
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