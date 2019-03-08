Приветствую. Нужен специалист, который сможет разработать оптимальную стратегию развития продукта. Мы команда разработчиков, которая сделал продукт, но не достаточно компетентны, что бы правильно разработать стратегию развития. Вот полное описание что есть и что нужно: https://docs.google.com/document/d/11K_YAMvFtBsvS0062iNEWCvLASuuR3z1Nv-xBSJHi78/edit
Нужен smm специалист на проект. Аккаунт в инсте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Аккаунт агента недвижимости. Необходимо оформить аккаунт, и сделать пул постов. Или хотя бы для старта контент план написать и под них подбивать. Также запустить таргет.
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