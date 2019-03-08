Комплексное продвижение в социальных сетях ( vk, fb, insta, ютуб)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт15 заявок251 просмотр
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комплексное продвижение в социальных сетях ( vk, fb, insta, ютуб) - 3 публикации в неделю + привлечение подписчиков.

Проект - литературное агентство + литературная школа.

Напишите примерную стоимость. В переписке дам ссылку на сайт и подробности.

5 лет назад
ekaterina07
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад